Rolf Kranz 13627 Berlin Freitag, 27.11.2020 | 15:47 Uhr

Drängeln?

Das ist gesund! Hätte, könnte, wollte, sollte müsste, ja es gibt mit Sicherheit einiges was man innerhalb von 8 Monaten nicht nur hätte tun können, sondern nach meiner Überzeugung auch müssen. Gerade im Bereich des Nahverkehrs gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Man hätte bei Stadler in Pankow anrufen können und ein fünftes Glied für die Viererketten der ODEG anfordern können. Das wäre heute schon sichtbar. Die Pläne für diese Waggons, man müsste sie noch nicht einmal entwickeln, sie liegen in der Schublade.

Was hat man gemacht? Nichts. Dreimal pro Stunde fährt der Flex zum BER, nahezu leer. Das könnte man das doch auf einmal pro Stunde reduzieren und das restliche Material für die Rushhour einsetzen vor zwischen und nach Berlin. Wo ist das Problem. Wenn also irgendjemand fragt ob das was von der Bundesregierung alles abgesegnet auch sinnvoll ist, nach meiner Überzeugung nicht. Weder auf Landesebene, noch auf Bundesebene. Das geht besser. Das ging von Anfang an besser.

Von daher frage ich mich immer wieder wie diese unglaubliche Zustimmung in den Umfragen zustande kommt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, mir sind diese Leute bis heute nicht begegnet. Und ich sehe verdammt viele.