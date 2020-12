Die Personalknappheit in der Altenpflege ist durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt worden. Laut einer am Mittwoch in Berlin vorgestellte Covid-19-Pflegestudie der Diakonie Deutschland berichten 53 Prozent der Pflegekräfte in der stationären Altenhilfe des evangelischen Wohlfahrtsverbands über zusätzlichen Personalmangel. Zwei Drittel (69 Prozent) geben an, dass sich die Arbeit im Vergleich zu den Zeiten vor der Corona-Krise noch weiter verdichtet hat.



Während der weitgehenden Beschränkungen im Frühjahr litten die Beschäftigten vor allem unter mangelnder Schutzausstattung. Für mehr als die Hälfte der Befragten war nicht einmal ein einfacher Mund-Nasen-Schutz vorhanden, bei zwei Dritteln mangelte es an den sichereren FFP2- oder FFP3-Masken, und nur 17 Prozent der Pflegekräfte gaben an, dass die Testmöglichkeiten ausreichend waren. 93 Prozent verwiesen auch darauf, dass Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt wurden.