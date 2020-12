Was Pflegekräfte über die Corona-Impfung denken

In Deutschland sollen sich zuerst Menschen impfen lassen können, die im Gesundheitssystem arbeiten. Bisher kam der Impfstoff allerdings nur in Studien zum Einsatz. Wie stehen die dazu, die ihn zuerst bekommen sollen? Anna Corves hat mit Pflegekräften gesprochen.

So sieht das auch der 38-jährige Kevin*. Er arbeitet im Krankenhaus, auch auf Stationen mit Covid-Patienten. Er geht sogar noch einen Schritt weiter: "Wer sich als Pfleger nicht impfen lässt, der darf nicht arbeiten." Die Situation sei einfach brandgefährlich.

Oliver Schaal sagt im Gespräch, er sei froh, dass beim Impfstoff diesmal ausnahmsweise zuerst an die Pflege gedacht werde. Als ambulanter Altenpfleger betreut er Beatmungspatienten - eine Hochrisikogruppe. "Für mich ist es eine Frage der Solidarität, sich impfen zu lassen." Als Pflegekraft, die mit Risikopatienten arbeite, trage man dahingehend nochmal mehr Verantwortung.

"Lassen Sie sich gegen Corona impfen?" Stellt man diese Frage in einem Online-Forum für Pflegekräfte, wird schnell klar: Das Thema ist ein heißes Eisen. 338 Kommentare in kurzer Zeit, von sachlich über hitzig bis beleidigend. Auch im moderaten Lager sind die Meinungen kontrovers.

Ganz anders sieht das Michaela*. Auch sie arbeitet im Krankenhaus, unter anderem in der Notaufnahme. Sie, ihre ganze Familie, sei gegen alles geimpft, was die Ständige Impfkommission empfehle, auch bei der jährlichen Grippeimpfung mache sie mit. Aber die Corona-Impfung? Die will sie erstmal nicht. "Das geht mir alles einfach zu schnell." Es handele sich um ein neues Virus, von dem man vieles noch nicht wisse – und trotzdem soll es bald schon einen sicheren Impfstoff geben?

Diese Skepsis teilen viele im Forum. Die Fraktion der Impfbefürworter hält dagegen, dass so viele finanzielle Mittel wie noch nie in die Impfstoffentwicklung geflossen seien, dass keine Forschungsstufe übersprungen worden sei, dass solide Studien mit Tausenden von Testpersonen abgeschlossen wurden.

So sieht das auch Sabine*, die in der ambulanten Pflege arbeitet: "Man sollte schon auch ein bisschen Vertrauen in die Forschung haben", sagt sie. Sie würde sich sofort impfen lassen, ohne zu zögern. "Ich fühle mich überhaupt nicht wie ein Versuchskaninchen, gar nicht."