Bild: dpa/Patrick Pleul

31 Menschen innerhalb eines Tages gestorben - Neuer Höchstwert bei Corona-Toten in Brandenburg

15.12.20 | 13:33

In Brandenburg gibt es einen neuen Höchststand an Corona-Toten innerhalb eines Tages. Am Dienstag wurden 31 an oder mit dem Coronavirus verstorbene Menschen innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet. Insgesamt ist die Zahl der Covid-19-Toten im Land damit auf 612 gestiegen. Bislang lag die höchste Todeszahl an einem Tag Anfang Dezember bei 26 Corona-Toten. Zugleich hat Brandenburg am Dienstag die Marke von 30.000 Corona-Fällen durchbrochen. Mit 642 Neuinfektionen lag der Tageswert auch knapp über dem Vergleichswert der Vorwoche.



Landtag gedenkt der Verstorbenen

Der Brandenburger Landtag erinnerte am Dienstag zu Beginn seiner letzten Plenarwoche in diesem Jahr am Dienstag an die Menschen, die mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. "Dieses Jahr hat viel Leid gebracht", sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. "Trauer braucht Raum, auch in einer debattenreichen Sitzung." Deshalb wolle sie an die Corona-Toten erinnern. Die Abgeordneten standen auf und gedachten der Toten. Liedtke dankte dem medizinischen Personal und allen Helfern in den Krankenhäusern.

Corona-Hotspot Südbrandenburg

Die Corona-Hotspots liegen gemessen an der 7-Tage-Inzidenz weiterhin im Süden des Landes. Mit rund 575 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist der Landkreis Oberspreewald-Lausitz laut den Daten vom Diensag weiterhin am stärksten betroffen. In Elbe-Elster liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei rund 484 und in Spree-Neiße bei etwa 421. Die niedrigsten Werte weisen die Uckermark mit 85,8 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sowie Brandenburg an der Havel mit einer Inzidenz von 88,7 Neuinfektionen auf.