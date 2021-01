Matthias Maetsch Berlin Freitag, 08.01.2021 | 06:14 Uhr

Ich frage mich noch immer, warum nicht schon für die Gruppe der durch Krankheiten Gefährdeten geplant wird. Wer Ü90 und Ü80 ist, war ja einfach über das Melderegisters anhand des Geburtsdatums herauszufinden. Aber der Staat hat keinerlei Datenbank, in der Transplantat-Patienten, Asthmatiker, Immunsuprimierte etc. registriert sind. Wie bitte wollen die Länder vorgehen? Wie soll man sich anmelden und wie das nachweisen?



Ich fürchte, das wissen die Politiker selbst nicht und sie kümmern sich offenbar auch nicht drum. Das alles an die Hausärzte abschieben zu wollen, wird nicht funktionieren. Nicht jeder geht regelmäßig zum Hausarzt, nicht jeder hat eine schriftliche Diagnose oder nen Bescheinigung vom Integrationsamt. Und sollen im Ernst Hausärzte die Last tragen, unter ihren Patienten Ranglisten anzufertigen? Wer ist zu bevorzugen, der unvernünftige 60-jährige Raucher mit COPD oder die 30-jährige Rheumatikerin, die sich regelmäßig MTX spritzen muss? Das ist doch fürchterlich zu entscheiden und auch unangenehm, weil der Hausarzt das persönlich begründen und sich mit drängenden Patienten auseinandersetzen muss. Abgesehen davon, dass noch lange keine Impfstoffe zur Verfügung stehen, die in der Hausarztpraxis gespritzt werden könnten.



Ich sehe ein riesiges Problem auf uns zukommen. Selbst jetzt, wo es noch unkompliziert ist, versagen sie ja bereits durch Kleinstaaterei und Streit.