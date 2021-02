Der Anteil der ansteckenderen Variante B.1.1.7 an den Coronavirus-Fällen in Berlin nimmt weiter zu. In 25 Prozent der positiven Proben aus der vergangenen Woche sei die in Großbritannien entdeckte Mutante nachgewiesen worden, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Mittwoch auf Anfrage. Am Freitag lag dieser Wert noch bei 12 Prozent, damit hat er sich innerhalb von einer Woche mehr als verdoppelt.

Die weitere Zunahme war erwartet worden und entspricht auch ungefähr dem bundesweiten Trend. Der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) hatte am Dienstag für Deutschland von einem Anteil der Variante in Stichproben von knapp 30 Prozent gesprochen.