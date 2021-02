Bild: dpa/Peter Endig

Probleme bei Eindämmung und Impfung - Virus-Variante B.1.1.7 auf dem Vormarsch - was das bedeutet

19.02.21 | 17:01 Uhr

In rund einem Viertel aller Berliner Proben aus Kliniken findet sich die sogenannte britische Mutante des Coronavirus. Die Eigenschaften dieser und anderer Virus-Varianten könnten die Öffnungspläne für den März erheblich gefährden. Von Haluka Maier-Borst

Monate an Lockdown light und Lockdown 2 liegen hinter uns. Die einst (zu) fern geglaubte Inzidenz von 50 Covid-19-Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, sie scheint greifbar. Doch nun gibt es eine neue Unsicherheit: die Mutationen des Corona-Virus und vor allem die Variante B.1.1.7, die zuerst in Großbritannien festgestellt worden war, bereiten Politikerinnen und Politikern, Forscherinnen und Forschern Sorge. Denn aktuelle Studien und Datenauswertungen lassen weitere Probleme erahnen.

Wie weit verbreitet sind die Mutationen inzwischen?

Dass also im März diese Variante das Geschehen dominiert, so wie es vielfach befürchtet wurde, erscheint wahrscheinlich. Inwiefern die sogenannte südafrikanische (B.1.351) und die brasilianische Variante (B.1.1.28 P1) auch Fuß fassen, ist aber schwierig abzuschätzen.

Warum sind die Mutationen ein Problem?

Bei der sogenannten britischen Mutation geht man davon aus, dass sie um 30 bis 50 Prozent ansteckender ist. Das ist weniger als die schlimmsten Befürchtungen vor einigen Wochen noch nahelegten, aber immer noch ein deutlicher Zuwachs. Wieso das so ist - dazu gibt es verschiedene Thesen. Eine Auswertung des britischen Statistikamts legt nahe, dass Infizierte mit der Variante B.1.1.7 mehr husten und darum womöglich sie leichter das Virus übertragen [ons.gov.uk].

Lassen sich die neuen Mutationen überhaupt unter Kontrolle halten?

Die Sorge ist, dass aufgrund der höheren Übertragbarkeit der Trend der fallenden Inzidenzen bald passé sein könnten. Sowohl das Datenjournalismus-Team der "Süddeutsche Zeitung" als auch des "Spiegel" haben das in groben Modellen vorgerechnet.



Beide Modellierungen gehen davon aus, dass wenn die Wirkung der Maßnahmen gleich bleibt, die Fälle nach März wieder steigen.

Nun gibt es Argumente dafür, dass das Problem sogar noch größer werden könnte: Zum einen, weil sich mit zunehmender Zeit die Leute weniger an die schon eingeführten Lockdown-Maßnahmen halten. Zum anderen, weil jetzt die Schulen wieder geöffnet werden und dies wohl dazu führen wird, dass es unweigerlich mehr Neuinfektionen gibt. Es gibt aber auch ein bisschen Hoffnung. Zum einen könnte der saisonale Effekt durch den Frühling, dass die Menschen sich also mehr draußen aufhalten, die Übertragbarkeit ein wenig senken – wenngleich wohl in einem deutlich geringeren Ausmaß als im letzten Jahr. Und auch die sogenannte britische Variante lässt sich, allerdings mit sehr rigiden Maßnahmen, einfangen, wie Zahlen aus Großbritannien zeigen, wo die Variante B.1.1.7 bereits das Geschehen dominiert. Einer der Hauptunterschiede im Vergleich zu dem, was in Deutschland ab nächster Woche geplant ist: In Großbritannien sind die Schulen nach wie vor geschlossen. Auch vor diesem Hintergrund plädieren aktuell namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für eine "No-Covid-Strategie" [ifo.de]. Demnach sollten zunächst die Inzidenzen noch weiter heruntergefahren werden, um mit Kontaktnachverfolgung und anderen Maßnahmen besser das Virus zu kontrollieren. Dann, so das Argument der Wissenschaftler, wäre es auch wieder möglich weitgehend ohne Einschränkungen das öffentliche Leben wieder hochzufahren.

Wie gut wirken die Impfstoffe gegen die Mutationen?

