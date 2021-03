In Potsdam liegt die Zahl neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner den dritten Tag in Folge über 100. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor. Am Dienstag lag die Inzidenz in der Landeshauptstadt bei 105,5 - am Montag bei 117.

Die Stadt will nun nach eigenen Angaben Maßnahmen ergreifen. Im Laufe des Tages werde die Verfügung erlassen, dass die Öffnungen zurückgenommen würden, sagte eine Stadtsprecherin am Dienstag. In Potsdam konnte in den Läden seit Samstag mit Termin und negativem Test eingekauft werden.

Das Brandenburger Kabinett will am Dienstag die Änderung der Corona-Verordnung beschließen. Bereits bekannt ist, dass zu Ostern Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr gelten sollen. Dazu sollen nach Angaben der Staatskanzlei auch Festlegungen gehören, um Modellprojekte zu ermöglichen. Diese sollten unabhängig von der Inzidenz möglich sein. Auch Potsdam will sich dafür bewerben.