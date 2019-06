Die Menschenrechtsorganisation Terre de Femmes warnt davor, dass in den Sommerferien Kinder im Heimatland der Eltern zwangsverheiratet werden könnten.

Kurz vor Ferienbeginn stiegen laut Terre de Femmes die Anfragen von zumeist Mädchen in den Beratungsstellen. Die meisten Betroffenen waren zwischen 16 und 21 Jahren und hatten arabische und türkische Wurzeln. Die Religion, aber auch die streng patriarchalischen Strukturen in den Familien spielten dabei eine Rolle, so die Organisation.

In Berlin wurden nach einer nicht-repräsentativen Umfrage des Arbeitskreises gegen Zwangsverheiratung im Jahr 2017 fast 120 Menschen zwangsverheiratet. Terre de Femmes schätzt jedoch, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt.