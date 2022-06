Enteignungskommission will am 26. April 2023 ihre Ergebnisse vorlegen

Die Expertenkommission zur Enteignung großer Wohnungskonzerne will ihre Ergebnisse am 26. April 2023 vorlegen. Das haben Wohnungssenator Andreas Geisel (SPD) und Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung bekanntgegeben.

Die Kommission habe sich in ihrer Geschäftsordnung auch zu anderen Fragen, die im Vorfeld umstritten waren, geeinigt, hieß es weiter. So werde die Vorsitzende, Herta Däubler-Gmelin, "die Sitzungen unparteiisch leiten", aber am Ende auch stimmberechtigt sein. Däubler-Gmelin hatte schon vor Beginn der Kommissionsarbeit angekündigt, von diesem Recht auch Gebrauch zu machen. Die Enteignungsinitiative hatte sich dagegen ausgesprochen.

Die Sitzungen finden alle vier Wochen statt, jeweils an zwei zusammenhängenden Tagen. Allerdings werde es auch nicht-öffentliche Sitzungen geben, hieß es von Senatsseite.