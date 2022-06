Land überträgt erstmals Seen an Stiftung und Verein

Das Land Brandenburg überträgt erstmals Seen an eine Stiftung und einen Verein. Das Finanzministerium teilte am Freitag in Potsdam mit, drei Seen würden an die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg übertragen, sieben weitere an den Landesanglerverband Brandenburg. Der Anglerverband erhält außerdem zwei Gewässerteilflächen.

Die Seen hatte das Land Brandenburg gemeinsam mit fast 190 weiteren Gewässern in den vergangenen Jahren für rund 6,9 Millionen Euro vom Bund übernommen. Über 150 davon haben inzwischen verschiedene Kommunen in Brandenburg übernommen. Das Finanzministerium teilte mit, damit sei eine Privatisierung verhindert und der öffentliche Zugang zu den Wasserflächen gewährleistet worden. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) erklärte, die Kommunen in Brandenburg hätten kein Interesse an den Gewässern gehabt, die jetzt an die Stiftung und den Verein gehen.