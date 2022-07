Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) geht davon aus, dass dem Land aktuell ausreichend Impfstoff gegen Affenpocken zur Verfügung steht.

Bisher seien 63 Impfungen verabreicht worden, sagte Nonnemacher dem rbb am Montag. Weitere 50 sollten in dieser Woche folgen. Es werde kontinuierlich geimpft, so die Ministerin. Eine Zweitimpfung sei ja erst in vier Wochen nötig. Auch deshalb gehe sie davon aus, das der Bedarf im Land gedeckt werden kann, sagte die Grünen-Politikerin.