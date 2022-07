In Cottbus sollen sich Projekte gegen Rechtsextremismus zukünftig besser vernetzen und austauschen. Innenminister Stübgen kündigte zum Start der neuen Initiative am Freitag an, das Bündnis solle auch Informationen vom Verfassungsschutz erhalten.

Der Verfassungstreue-Check ist Bestandteil eines Strategiepapiers gegen Rechtsextremismusvon von Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU). Es war in Zusammenarbeit mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz und der Stadt Potsdam erarbeitet worden. Bei diesem Check soll bei angehenden Beamten vor ihrer Einstellung geprüft werden, ob es Zweifel gibt, dass sie für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten.



Laut Stübgen besteht dieser Check aus zwei Punkten. Einmal werden Menschen vor ihrer Beamtenlaufbahn überprüft, Überprüfungen sollen aber auch bei bestimmten Auffälligkeiten stattfinden können. In der Vergangenheit hatte es in Brandenburg einige Fälle von Rechtsextremismus unter Beamten gegeben. Laut Stübgen seien es einmal

ein Richter und einmal ein Lehrer gewesen, aber auch unter Polizisten habe es solche Fälle gegeben. "Wir gehen in dieser Frage rigoros vor", betonte der Innenminister.



Das Vorhaben des Innenministeriums ist nicht unumstritten. So hatte sich zum Beispiel Grünen-Landeschefin Julia Schmidt grundsätzlich skeptisch gegenüber dem Instrument gezeigt, aber auch offen für eine Beratung darüber. Woidke sagte, manche Bedenken könne er mit Blick auf den Radikalenerlass in Westdeutschland in den 1970er Jahren verstehen, die vorgesehene Überprüfung nun aber grenzte er davon ab.