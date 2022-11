AWB Dienstag, 22.11.2022 | 10:02 Uhr

In der Geschwindigkeit, in der die ERHÖHUNGEN durch meinen Gaslieferant an mich kommuniziert wurde (und hätten umgesetzt werden können) möchte ich bitten, auch die Senkungen durchzureichen. Das kann nicht schwerer sein, und digital ist alles. 80 % meines Verbrauches kann ich ihnen in den ersten 10 Sek nach meiner Anmeldung ans Portal ausrechnen. Und auch das Multiplizieren mit dem Arbeitspreis ist sooo schwer nicht. Deswegen konnte ich auch immer sagen, dass die Abschlagszahlungs-Forderungen maßlos übertrieben waren und nur der Beschaffung von Kleinkrediten beim Endkunden dienten.