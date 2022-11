Die Mehreinnahmen seien vor allem auf die Inflation zurückzuführen, heißt es in einer Mitteilung des Landes. Auch die angekündigten Entlastungspakete der Bundesregierung sollen bereits in den Berechnungen berücksichtigt worden sein. Die ursprüngliche Prognose für den Landeshaushalt beruhten auf den coronabedingt niedrigen Steuerschätzungen vom November 2021.

Aufgeschlüsselt pro Jahr sieht die Kalkulation so aus: Für 2023 rechnet das Land mit Mindereinnahmen von 39,3 Millionen Euro, für 2024 werden dann wieder 72,5 Millionen Euro Mehreinnahmen erwartet - macht eigentlich ein leichtes Plus. Allerdings sind all diese Werte fürs Land noch vor dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet.

Der große Sprung in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr liegt neben der Inflation vor allem daran, dass im Vergleichsjahr 2021 noch weitreichende Corona-Schutzmaßnahmen galten, die die Wirtschaft massiv schwächten. Die Steuerprognose aus dem November 2021 ging deshalb von deutlich weniger Einnahmen für dieses Jahr aus, als die aktuelle. In den nun folgenden Jahren sind wieder kleinere Sprünge im Vergleich zu den Vorjahren zu erwarten. Allerdings seien auch die Steuerschätzungen in diesem Jahr mit "besonders vielen Unsicherheiten behaftet", wird Katrin Lange in der Pressemitteilung zitiert. Vor allem aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine.

"Die heute bekannt gegebenen Steuerschätzungen entsprechen weitgehend unseren Erwartungen, spektakuläre Veränderungen ergeben sich nicht", sagte Lange zu den vorgestellten Zahlen. Diese würden nun in die Beratungen des Doppelhaushaltes für 2023/24 eingearbeitet. Lange sagte, sie gehe aufgrund der geringen Veränderungen aber davon aus, dass der Doppelhaushalt im Dezember planmäßig beschlossen werde.

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.11.2022, 16:40 Uhr