Die Brandenburger CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig hat mit einem "Faschismus"-Vorwurf gegen einen Vorschlag zur Rationierung von CO2 für den Klimaschutz auch intern für Kritik gesorgt.

Die Wirtschaftspolitikerin hatte auf Twitter ein Zitat des Potsdamer Klimaforschers Hans Joachim Schellnhuber gepostet. "Jeder Mensch kriegt drei Tonnen CO2 pro Jahr, aber wer mehr braucht, muss es sich eben einkaufen", sagte Schellnhuber vor rund einer Woche in einem Film des ARD-Magazins "Panorama" [ndr.de].

Dies kommentierte Ludwig: "Faschismus im grünem Antlitz! Damit wird sichtbar, was diese Ökofaschisten tatsächlich wollen", hieß es in dem mittlerweile gelöschtem Tweet. Kritik kam nicht nur im Netz, sondern auch innerhalb der Koalition und in der CDU-Fraktionssitzung auf.