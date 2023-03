Der Berliner Caritasverband sieht die Versorgung von Patienten in der Region gefährdet, sollte es zu der von der Bundesregierung geplanten Krankenhausreform [tagesschau.de] kommen. Grundsätzlich halte sie eine Reform für notwendig, sagte Caritas-Direktorin Ulrike Kostka bei rbb24 Brandenburg aktuell.

Die Umsetzung der Vorschläge würde aber dazu führen, dass rund 40 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland schließen müssten. Für die Menschen bedeutete das weniger medizinische Leistung, weitere Wege zu Kliniken und eine Gefährung der Patientensicherheit, so Kostka. Der Caritasverband für das Erzbistum Berlin ist in Berlin, Brandenburg und Vorpommern aktiv.