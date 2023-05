Unter den zehn besten Lehrkräften Deutschlands sind auch zwei aus Berlin: In der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" erhalten am Montag in Berlin Tatjana Inkin (Johann-Gottfried-Herder Gymnasium in Lichtenberg) sowie Sebastian Telschow (Werner-von-Siemens-Gymnasium in Zehlendorf) den Deutschen Lehrkräftepreis. Lehrkräfte aus Brandenburg haben an dem Wettbewerb nicht teilgenommen - warum, ist nicht bekannt.



Tatjana Inkin unterrichtet Deutsch und Geschichte und ist kommissarische stellvertretende Schulleiterin des Herder-Gymnasiums [jg-herder.de]. Die Jury des Lehrkräftepreises begründete die Auszeichnung für Inkin mit ihren gerechten Bewertungen, neuen Ideen und Konzepten im Unterricht - und mit ihrer Leidenschaft für den Beruf.