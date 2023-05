Die in Berlin lebenden Türken können ab dem kommenden Samstag wieder an die Wahlurne. Weil bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei kein Kandidat die notwendige absolute Mehrheit erreichte, kommt es zu einer Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu. In der Türkei wird am 28. Mai gewählt.