Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich ab Mittwoch in Berlin zu ihrer Frühjahrskonferenz. Auf der Agenda des dreitägigen Treffens stehen mehr als 90 Lageberichte und Initiativen.



Als Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke in einem Zug in Schleswig-Holstein Anfang des Jahres soll über Strategien gegen Messerangriffe von Extremisten und psychisch Kranken gesprochen werden. Hamburg und Schleswig-Holstein fordern in einer gemeinsamen Initiative ein generelles Waffenverbot auf Bahnhöfen und in Zügen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach im Vorfeld der Innenministerkonferenz (IMK) von einem Messerverbot in Zügen sowie im gesamten öffentlichen Nahverkehr.