Der Veranstaltungssaal in der Zitadelle Spandau ist an diesem Mittwochabend beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands brechend voll. Aber als der Regierende Bürgermeister anfängt zu reden, hören zunächst längst nicht alle zu. Ruhig wird es erst, als Kai Wegner (CDU) nach der üblichen Danksagungs-Arie und ein paar Floskeln zu Herausforderungen und Chancen Berlins mit amüsiertem Lächeln ankündigt, jetzt über den "Elefanten im Raum" zu sprechen .

Der Regierende Bürgermeister betont, die Senatorinnen und Senatoren seien nach Kompetenz ausgesucht worden und das übrigens nicht von ihm allein – ein CDU-Parteitag habe die Personalien bestätigt. Katharina Günther-Wünsch lobt Wegner als absolute Expertin in der Bildungspolitik: "Wir haben die beste Bildungssenatorin am Start, die Berlin seit vielen, vielen Jahren hatte."

Das klang so, als ginge es hier um eine gesellschaftlich-moralische Frage, dabei stehen gerade andere Dinge im Mittelpunkt der Debatte. Es geht um mögliche Interessenskonflikte in der Senatsarbeit, aber auch um eventuelle Vetternwirtschaft und den Verdacht, dass Wegner im Frühjahr seine Geliebte zur Bildungssenatorin machte.

Öffentlich gemacht hätten er und Katharina Günther-Wünsch dies, weil sie auch dienstlich miteinander zu tun hätten, so Wegner weiter. Günther-Wünsch (ebenfalls CDU) ist seine Bildungssenatorin. "Das ist eine rein persönliche Sache. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns auch gesagt: Das geht. Das geht in Berlin und das geht in Berlin im Jahr 2024."

Gut sechs Minuten lang spricht der Regierende Bürgermeister über die Beziehung und das Drumherum, wirkt dabei entspannt und macht sich mehrfach über die Medienberichterstattung lustig. Die Möglichkeit von Interessenskonflikten im Senat – wenn es etwa um die Vergabe oder Kürzung von Haushaltsgeldern geht oder die Entlassung einer Senatorin – spielt er herunter.

Er habe als Regierender Bürgermeister längst nicht so viel Entscheidungsmacht, wie es in den Medien gerade dargestellt werde. Auch wenn er sich das manchmal wünschen würde, fügt Wegner grinsend hinzu. "Aber die Realitäten sehen eben doch anders aus. Und ich finde, wir sollten uns jetzt mal wieder an den Realitäten orientieren."

Ende der Debatte also, wenn es nach Wegner geht. Am Dienstag hatte er im Senat vorgeschlagen, er werde sich in Konfliktfällen, die die Bildungsverwaltung betreffen, aus seiner eigentlich vorgesehenen Vermittlerrolle herausnehmen und dann an seine Vizes übergeben, Finanzsenator Evers (CDU) und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD).

Fast trotzig verkündet Wegner am Abend in Spandau aber, dass er inhaltlich weiter mitreden wolle. "Wer glaubt, dass ich mich zukünftig zum Thema Bildungspolitik zurückhalten werde, der irrt gewaltig."