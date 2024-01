Nach einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Finsterwalde (Elbe-Elster) am Sonntag hat es nach Angaben der Polizei zwei Anzeigen gegeben. Sie stehen in Zusammenhang mit einer Rangelei am Rande der Demonstration.

"Wir melden eine Demo an! In Perleberg!"

Nach Schätzungen des rbb haben an der Demonstration gut 600 Personen teilgenommen. Die Veranstaltung war eine von vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, die in Brandenburg an diesem Wochenende stattfanden. Ein Sprecher der Polizei sagte der Deutschen Presseagentur (dpa), rund 14.000 Demonstranten hätten sich an gut 40 Veranstaltungen beteiligt.

In Frankfurt (Oder) beteiligten sich nach Polizeiangaben bis zu 5.000 Menschen, in Oranienburg (Oberhavel) mehr als 1.000, in Beeskow (Oder-Spree) rund 150 Menschen. Die Veranstaltungen verliefen hier laut Polizei störungsfrei. Weitere Demonstrationen gab es in Zossen (Teltow-Fläming) und Ribbeck (Havelland). In Ribbeck sprach die Polizei von bis zu 150 Menschen, ein rbb-Reporter schätzte die Zahl auf rund 300 Demonstrationsteilnehmer. Auch in Herzberg (Elbe-Elster) gab es eine Demonstration mit 300 Teilnehmern. Zwischenzeitlich soll es hier zu angespannten Situationen gekommen sein. Details teilte die Polizei jedoch nicht mit.