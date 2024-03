kennste weeste denkste Donnerstag, 21.03.2024 | 15:17 Uhr

Das Bild und „in den Schulen...“ vermittelt eine Botschaft die missverstanden werden soll? Denn, in den Schulen wird nach den Empfehlungen des Deutschen Rechtschreibrates der richtige geschlechtsneutrale Plural gelehrt, ohne eine Biologisierung, was die Eltern auch zu recht erwarten. Da gibt es keine Freiwilligkeit. Wer will schon von den Lehrenden durch Sprache spalten? Herr Wegner wir also hier im Artikel falsch interpretiert?