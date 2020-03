Jugendliche auf der ganzen Welt hätten mit der "Fridays for Future"-Bewegung bewiesen, dass sie sich für lebenswichtige Interessen der ganzen Gesellschaft und für gesunde Lebensbedingungen starkmachen, betonte Nonnemacher. Der Kampf gegen das Coronavirus erfordere "genau solch ein Engagement". Das Virus müsse von allen ernstgenommen werden. Es müsse alles dafür getan werden, um Infektionsketten so gut es geht zu verhindern. Dafür müsse das Leben vorübergehend sehr stark eingeschränkt werden.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat Jugendliche aufgefordert, ihre Verantwortung bei der Eindämmung des Coronavirus ernstzunehmen. "Es ist wichtig, dass wir jetzt alle unsere Sozialkontakte drastisch einschränken", erklärte Nonnemacher am Donnerstag in Potsdam: "Es gilt, besonders schwache und ältere Menschen zu schützen."

Die Polizei hatte am Mittwoch von zahlreichen größeren Treffen Jugendlicher an verschiedenen Orten berichtet. Trotz unterrichtsfreier Wochen sei jetzt nicht die Zeit, sich mit vielen Freunden im Park oder an der Skaterbahn zu treffen, um Spaß zu haben und zu feiern. Das Coronavirus breite sich immer weiter aus, die Zahlen stiegen sehr schnell an.

In Brandenburg waren am Donnerstagmorgen nach Ministeriumsangaben 187 Covid-19-Fälle bestätigt. Am Vortag waren es 171 Fälle.