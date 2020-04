Brandenburg passt Schulunterricht an Corona-Krise an

Der Unterricht in Brandenburg soll kommende Woche wieder aufgenommen werden - Schritt für Schritt und anders als vor Corona. Dass alle Kinder bis zum Ende des Schuljahres an die Schulen zurückkehren können, kann die Bildungsministerin aber nicht garantieren.

Brandenburg will den Schulunterricht den veränderten Erfordernissen in der Corona-Pandemie anpassen. Ab nächstem Montag soll der Unterricht schrittweise wieder aufgenommen werden. Zunächst sollen die Schüler an die Schulen zurückkehren, die in diesen und im nächsten Jahr Abschlüsse machen, sagte Bildungsministerin Britta Ernst am Montagabend im rbb. Für diese werde es ein verändertes Unterrichtssystem geben. So sollen Lerngruppen geteilt werden, damit Abstände gewahrt werden können. Denkbar sei eine Aufteilung von Gruppen auf zwei Klassenräume oder verschiedene Wochentage.

Eine generelle Reduktion auf nur noch wenige Kernfächer lehnte Ernst ab, aber "für diejenigen, die jetzt den Mittleren Abschluss machen, werden wir uns auf Deutsch, Englisch und Mathematik konzentrieren". Die ersten, die an die Schulen zurückgekehrt sind, sind die Abiturienten; für sie haben am Montag die Prüfungen begonnen.