Corona-Lockerungen - Brandenburg erlaubt kleinere Demos - Zoos und Museen öffnen

17.04.20 | 17:23 Uhr

In der Corona-Krise kehrt in Brandenburg etwas Normalität zurück. Wie die Landesregierung am Freitag mitteilte, dürfen in Kürze deutlich mehr Geschäfte öffnen, kleinere Versammlungen werden unter Auflagen wieder erlaubt.

Brandenburgs Regierung hat am Freitag über die geplanten Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona-Krise informiert. So dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter ab dem 22. April generell wieder öffnen, sagte der Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Potsdam, nach einer telefonischen Tagung des Kabinetts. Das gelte auch die Läden, die ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter verkleinern können. KfZ-Händler, Fahrradhändler, Buchhändler dürfen unabhängig von der Verkaufsfläche öffnen. Allerdings müssen alle Geschäftsinhaber strenge Hygienebestimmungen umsetzen: Beispielsweise müssen die Händler den Zutritt zu ihren Räumen begrenzen und dafür sorgen, dass die Kunden den Mindestabstand einhalten. Auch Einkaufszentren dürften somit wieder öffnen, sagte Woidke, die jeweils 800 Quadrameter Höchstfläche gälten für die einzelnen Geschäfte. Die Verantwortung für Einlasskontrollen und andere Hygienemaßnahmen trüge das Center-Management. Auf Wiesen, Parkbänken und anderen Flächen draußen dürfen die Brandenburger sich wieder aufhalten – aber nur mit entsprechendem Abstand zueinander. Spielplätze bleiben geschlossen.

Läden mit bis zu 800 Quadratmeter Fläche sind eher dran: Die Betreiber dieses Modegeschäfts in Eberswalde dürfen das Schild an ihrer Tür bald wieder umdrehen. | Bild: ZB

Die Regierung reagiert auch auf die Kritik an der Einschränkung von Grundrechten während der Corona-Pandemie: Das generelle Demonstrationsverbot in Brandenburg wird wieder aufgehoben. Versammlungen unter freiem Himmel von bis zu 20 Personen könnten im Einzelfall zugelassen werde, wenn die Wahrung der Hygienebestimmungen gesichert sei, sagte der Ministerpräsident. Die Gesundheitsbehörden müssen Demos und andere Versammlungen aber erst genehmigen. "Mir ist es besonders wichtig, dass wir Zeichen setzen konnten, bei den schwersten Grundrechtseinschränkungen etwas nachzusteuern und die Eingriffe in das Versammlungs- und Demonstrationsrecht etwas abgemildert haben", sagte die Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Taufen und Bestattungen sind ebenfalls mit bis zu 20 Teilnehmern erlaubt. Gottesdienste und andere Zusammenkünfte in religiösen Einrichtungen bleiben weiter verboten.

Im Hinblick auf die Erntesaison hat die Regierung auch Erleichterungen in der Landwirtschaft beschlossen: Die Selbsternte auf Gemüsefeldern ist unter Wahrung der Abstandsregeln erlaubt. Nach wochenlangem Stillstand kehrt auch ein Stück kulturelles Leben zurück: Öffentliche Bibliotheken und Archive, Galerien, Museen und Ausstellungshallen dürfen ab dem 22. April wieder öffnen, alle ebenfalls nur unter der Wahrung der Hygienebestimmungen. Das gilt außerdem für Tierparks, Zoos und Wildgehege - allerdings nur unter freiem Himmel. Tierhäuser bleiben in jedem Fall geschlossen. Eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum wird es weiter nicht geben: Die Regierung empfehle das Tragen von Schutzmasken dringend in Räumen, in denen der Mindestabstand nicht gewährleistet werden könne, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, sagte Woidke.

"Weit entfernt von einem stabilen Zustand"

"Zusätzliche Freiheiten bedeuten zusätzliche Verantwortung für jeden einzelnen", sagte Woidke am Freitag. "Momentan sind wir weit davon entfernt, von einem stabilen Zustand zu reden. Wir haben in Brandenburg wie in Deutschland sehr viele positive Tendenzen, allerdings ist die Situation nach wie vor nicht stabil." Seit fast vier Wochen gelten strenge Beschränkungen des öffentlichen Lebens, sie sind allerdings noch immer weit weniger streng als in schwer vom Coronavirus getroffenen Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich. Das liegt auch daran, dass die medizinische Versorgung im Vergleich zu den Nachbarländern in Deutschland besser ist und die Behörden mehr Zeit hatten, die Kapazitäten entsprechend auszubauen. Das Ziel war, Reserven für einen möglichen dramatischeren Anstieg der Corona-Fälle vorzuhalten. Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte, die Zahl der intensivmedizinischen Betten werde noch weiter erhöht. Diese Kapazitäten seien im Bundesland allerdings sehr unterschiedlich verteilt. Am Mittwoch hatten sich die Bundesregierung und die Landesregierungen auf einen abgestimmten Fahrplan geeinigt. Die Länder haben aber Gestaltungsspielraum dabei, wie sie die Lockerungen umsetzen möchten. Die Brandenburger Koalition aus SPD, Grünen und CDU hatte schon vorab erklärt, sie strebe möglichst einheitliche Regelungen mit dem Berliner Senat an. Dieser gab die erste Details zu den neuen Regeln für Berlin bereits am Donnerstag bekannt. Am Dienstag soll es genaue Informationen zu der neuen Corona-Verordnung geben.