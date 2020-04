Das Berliner Verwaltungsgericht will bis Donnerstag über das Verkaufsverbot für Geschäfte mit einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern entscheiden. Das sagte ein Gerichtssprecher am Montag.

Die entsprechende Regelung in Bayern war am Montag vom Verwaltungsgerichtshof in München für verfassungswidrig erklärt worden. Die Richter sahen das wegen der Ungleichbehandlung mit kleineren Läden als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg sprach von einem richtigen Signal. Unmittelbare Folgen hat die Entscheidung aber nicht, das Gericht setzte das Verkaufsverbot wegen der Pandemie-Notlage "ausnahmsweise" nicht außer Kraft - sondern stellte nur die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz fest.