Roland Rötinger Berlin Montag, 27.04.2020 | 13:16 Uhr

Von der Bundesregierung bis in die kleinste Kommune haben alle versagt. Manchmal habe ich den Eindruck die wollen uns hier alle nur unterhalten. So viel widersprüchliches in ein und der selben Sache hat es seit bestehen dieser Republik noch nicht gegeben. Der Möbel-Fritze aus NRW Armin Laschet gegen den Fußball-Fritze Markus Söder. Berlin gegen Brandenburg. Die Kanzlerin gegen alle. Dann haut der Schäuble noch einen rein, dem wird dann auch widersprochen. Die Virologen haben kaum noch was zu sagen und wenn hört keiner hin. Dürfen nur noch Zahlen veröffentlichen. Alle gegen Masken, nach Wochen Diskussion alle dafür, mit Pflicht ohne Pflich, erst morgen, die anderen sofort. Ein Irrenhaus sucht seines Gleichen!