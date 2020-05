Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) fordert von den zwölf Berliner Bezirken angesichts der hohen Kosten der Corona-Krise Einsparungen. Das berichtet die Berliner Morgenpost in ihrer Samstags-Ausgabe. Demnach hat Kollatz die Bezirksbürgermeister in einem internen Schreiben aufgefordert, insgesamt 160 Millionen Euro im laufenden und im kommenden Jahr zu sparen. "Die aktuelle Situation macht solidarisches Handeln erforderlich. Das gilt gerade auch mit Blick auf den finanziellen Spielraum im Land Berlin", zitiert die Zeitung den Finanzsenator. "Wir stehen vor einer historischen Neuverschuldung."

Stephan von Dassel (Grüne), Bürgermeister von Mitte, sagte in Reaktion auf Kollatzs Schreiben: "Will ich (..) sparen, dann muss ich Bibliotheken schließen, auf die Sanierung von Schulen verzichten oder offene Personalstellen unbesetzt lassen." Lichtenbergs Schulstadtrat Kevin Hönicke forderte von seinen Kollegen in den Bezirken und dem Senat, nun "eine gemeinsame Linie zu finden, mit der alle leben können."



Berlins Steuereinnahmen sind infolge der wirtschaftlichen Beschränkungen wegen der Corona-Krise stark gesunken. Das Minus bei der Gewerbesteuer betrug im April im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als 90 Prozent, wie Kollatz am Donnerstag mitgeteilt hatte: Statt zuletzt 73 Millionen Euro flossen lediglich fünf Millionen Euro in die Landeskasse, und das Aufkommen der Umsatzsteuer sank nach seinen Angaben um 37 Prozent.