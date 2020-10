Demo gegen Corona-Maßnahmen für Samstag in Berlin angemeldet

Auf der Webseite zur Demo wird dazu aufgerufen, ohne Flaggen, Schilder und Banner, aber mit Mund-Nasen-Schutz zu erscheinen. In Berlin ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Demonstrationen ab 100 Teilnehmenden Pflicht.

Nach Angaben des "Tagesspiegels" , der zuerst darüber berichtet hatte, ruft unter anderem Verschwörungsideologe Attila Hildmann seine Anhänger zur Teilnahme an dem Protestzug auf.

Gegner der Corona-Maßnahmen wollen am Samstag in Berlin protestieren. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 sagte, ist für 11:59 Uhr ein Aufzug am Adenauerplatz in Charlottenburg mit 20.000 Personen angemeldet. Von dort wollen die Teilnehmenden der Polizei zufolge zum Großen Stern ziehen. Eine Einzelperson habe die Demonstration unter dem Titel "Schweigemarsch gegen Rassismus und für unsere Menschenrechte" angemeldet.

Für Sonntag hat die Stuttgarter Initiative "Querdenken" eine weitere Demonstration angemeldet. Wie die Polizeisprecherin weiter sagte, soll sie unter dem Titel "Wir werden reden! Diskursaufruf an alle Politiker, mit uns auf Augenhöhe sprechen" um 11 Uhr am Platz des 18. März starten.

Ebenso für Samstag ist laut Polizei am Alexanderplatz eine Demonstration mit 2.500 Teilnehmenden unter dem Titel "Schweigen brechen". Sie soll um 16 Uhr beginnen.

Im August hatte es in Berlin zwei Tage mit Großdemonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes und der Länder gegeben. Die Behörden schätzten die Zahl der Teilnehmer am 29. August auf insgesamt 38.000. Eine Versammlung in Mitte wurde von der Polizei beendet, weil der verordnete Mindestabstand von Teilnehmern vielfach unterschritten wurde. Auch als eine Mund-Nasen-Bedeckung angeordnet wurde, wurde dies nur vereinzelt befolgt.

"Querdenken" will auch an Silvester in Berlin auf der Straße des 17. Juni gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstrieren. Die Berliner Versammlungsbehörde hat dies aber abgelehnt. Sie verweist dabei auf die bereits angemeldete Silvestermeile auf dem Boulevard.