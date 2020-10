Bild: Christoph Hardt/dpa

Corona-Proteste - "Querdenken" plant Demo an Silvester in Berlin

05.10.20 | 08:51 Uhr

An Silvester will die Stuttgarter Iniative "Querdenken" erneut in Berlin gegen die Corona-Politik des Bundes und der Länder demonstrieren. Protest am Einheitstag war zuvor nach Konstanz verlagert worden.



Die Stuttgarter Initiative "Querdenken" gegen die Corona-Politik der Bundesregierung will zu Silvester in Berlin demonstrieren. Das kündigte "Querdenken 711"-Gründer Michael Ballweg am Sonntag auf einer Kundgebung in Konstanz an. Angemeldet sei die Veranstaltung schon. Zuvor solle es noch eine Demonstration am 7. November in Leipzig geben.

Am Bodensee hatte ein lokaler Ableger der Initiative am Samstag und Sonntag ein Protestwochenende mit einer Menschenkette organisiert, zu der mehrere Tausend Teilnehmer gekommen waren. Erwartet wurden Zehntausende. Die Demonstration war ursprünglich für den 3. Oktober in Berlin geplant gewesen - dann aber nach Konstanz verlegt worden.

Zwei Großdemonstrationen im August

Im August hatte es in Berlin zwei Tage mit Großdemonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes und der Länder gegeben. Die Behörden schätzten die Zahl der Teilnehmer am 29. August auf insgesamt 38.000. Eine Versammlung in Mitte an diesem Tag wurde von der Polizei beendet, weil der verordnete Mindestabstand von Teilnehmern vielfach unterschritten wurde. Auch als eine Mund-Nasen-Bedeckung angeordnet wurde, hatten dies die Teilnehmer nur vereinzelt befolgt. Am 1. August hatten sich nach Schätzungen der Polizei rund 17.000 Menschen einem Demonstrationszug beteiligt und danach 20.000 an einer Kundgebung. Die Polizei beendete die Kundgebung: Die Veranstalter seien nicht in der Lage gewesen seien, die Hygienemaßnahmen durchzusetzen, hieß es.

