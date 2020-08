Tausende wollen am Samstag in Berlin demonstrieren

Nach einigem juristischen Hin und Her steht Berlin am Samstag vor einem weiteren Großdemonstrations-Tag. Die Polizei ist mit 3.000 Kräften im Einsatz. Gegner der Corona-Maßnahmen wollen sich im Tiergarten versammeln, linke Demonstranten am Bebelplatz.

Nach einem Aufruf der Initiative "Querdenken" wollen am Samstag Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen in Berlin auf die Straße gehen. Nach dem Verwaltungsgericht hat auch das Oberverwaltungsgericht Berlin die geplante Großdemonstration von Coronapolitik-Gegnern am Samstag in Berlin genehmigt. Zu der Demonstration auf der Straße des 17. Juni ab 11.00 Uhr wurden 17.000 Teilnehmer angemeldet und zur anschließenden Kundgebung am Großen Stern 22.500 Teilnehmer.

Außerdem wurden online mehr als 5.000 weitere Demos für den Samstag angemeldet - wohl um die Arbeit der Berliner Polizei zu erschweren oder zu lähmen, so die Vermutung von Polizeipräsidentin Barbara Slowik.

Auch mit Gegendemonstrationen wird am Samstag zu rechnen sein. Das Berliner Bündnis gegen Rechts rief zu einer Kundgebung ab 9.30 Uhr auf dem Bebelplatz in Mitte auf, Motto: "Kein Schulterschluss mit Nazis". Unter dem Titel "Tätervolk sucht Opferrolle?" organisiert außerdem die Bergpartei ab 10.00 Uhr eine Kundgebung am Bahnhof Friedrichstraße. Um 12.00 Uhr soll dann von dort ein Fahrradkorso starten.