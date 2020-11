Wolfgang Fürstenwalde Donnerstag, 12.11.2020 | 19:31 Uhr

Gut, dass nun auch Gerichte einsehen, dass die Gesundheit vorgeht.

Ich habe es selbst erlebt, wie sich einige Wirte und Gäste nicht an die vorgegebenen Regeln gehalten haben. Es war viel zu voll und die Mitarbeiter trugen keine Masken. Es wurden auch keine Kontaktlisten geführt. Nun ist das Geschrei groß. Leid tun mir die Wirte die alles beachtet haben. Habe ich natürlich auch erlebt. Sie sind es, die nun unverschuldet auch Einbußen haben. Aber so ist das leider in Deutschland. Rücksicht und Empathie findet man nur selten. Dann noch diese Covidioten und die heutige Lage ist entstanden.