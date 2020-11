Die Mitarbeiter für die geplanten Berliner Corona-Impfzentren sollen bereits ab dieser Woche rekrutiert werden. Die Betreiber - fünf Hilfsorganisationen unter Federführung des Deutschen Roten Kreuzes - wollen das Fachpersonal allerdings in ihren eigenen Reihen anwerben, wie der rbb am Donnerstag erfuhr.

Ob nach der Rekrutierung von medizinischem Personal bei KV und Hilfsorganisationen auch noch freiwillige Helfer zum Zuge kommen, ist damit ungewiss. Der Projektleiter für die sechs Zentren, Albrecht Broemme, hatte jüngst dem rbb ebenfalls gesagt, dass man auch ehemalige Krankenschwestern oder Menschen, die im Flugverkehr als Stewards oder Stewardessen gearbeitet haben, suche. Daraufhin hatten sich zahlreiche Menschen beim rbb gemeldet, die ihre Hilfe anbieten wollten.



Noch müssen die geplanten Orte - die Messehalle 11, in den stillgelegten Flughäfen Tegel und Tempelhof, im Velodrom in Prenzlauer Berg, im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding sowie in der Arena in Treptow - für die Impfungen umgebaut werden. Broemme gab sich zuversichtlich, dass dies innerhalb von zwei Wochen machbar sei. Laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) können in den sechs Zentren bis zu 20.000 Menschen täglich geimpft werden, sobald der Impfstoff verfügbar ist.