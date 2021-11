Impfzentrum in Karlshorst eröffnet am 3. Dezember

Das neue Berliner Impfzentrum in Karlshorst (Lichtenberg) soll am 3. Dezember den Betrieb starten. Das sagte der Berliner Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) am Sonntag dem rbb.

Die Eröffnung ist Teil des Senatsplans, die Impfkapazitäten im Berliner Osten auszubauen. Parallel werde daran gearbeitet, die Kapazität auch im "Ring-Center" Frankfurter Allee, im Lindencenter in Hohenschönhausen sowie im Freizeitforum Marzahn auszubauen. Derzeit sind berlinweit nur noch die zwei Impfzentren an der Messe und in Tegel geöffnet. Weitere Impfzentren waren im Sommer geschlossen worden.



Matz kündigte auf Twitter an, durch die Verdoppelung der Impfkapazitäten im Lindencenter den Impfbus dort nicht länger einsetzen zu müssen und ihn darum zunächst ab Dienstag am Ringcenter zu postieren.