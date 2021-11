Noch im November soll es öffnen: Auf dem Gelände der Pferderennbahn Karlshorst baut der Senat ein neues Impfzentrum. Mindestens vier Impfzentren will der Senat bis Ende Februar in der Stadt betreiben.

Der Berliner Senat will mit einem neuen Impfzentrum die Impfmöglichkeiten im Osten der Stadt ausbauen. Auf dem Gelände der Trabrennbahn Karlshorst (Lichtenberg) soll die neue Impfzentrale mit einer Kapazität von bis zu 800 Impfungen täglich entstehen. Terminbuchungen seien dann "in Kürze möglich", wie Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Standort sei gut per S-Bahn, Bus und Auto erreichbar, Taxis könnten gut vorfahren.

Zudem will die Gesundheitsverwaltung die Impfkapazität in Lichtenberg im "Ring-Center", bei der man spontan vorbeigehen kann, ausbauen auf bis zu 800 Impfungen täglich. Durch einen Umzug an eine andere Stelle in dem Zentrum könne die Kapazität der bisherigen Einrichtung erweitert werden, erklärte Matz. Ziel sei es, beide neuen Standorte noch im November zu eröffnen. "Hier sind wir schneller als beim ICC", erklärte er mit Blick auf den geplanten Umzug des Impfzentrums in den Messehallen unter dem Funkturm ins benachbarte Kongresszentrum ICC. Dies soll bis Mitte Dezember erfolgen.

Organisiert werde der Umzug von dem früheren langjährigen Präsident des Technischen Hilfswerks, Albrecht Broemme, so der Senat. Broemme hatte, eigentlich schon im Ruhestand, im Frühjahr 2020 das Behandlungszentrum für Covid-19-Patienten an der Messe aufgebaut. Auch an dem Aufbau der beiden Impfstellen im Osten der Stadt ist er laut Gesundheitsstaatssekretär beteiligt. "Bis zum 28. Februar können wir dann an vier Standorten weiterimpfen", so Matz.

Derzeit sind berlinweit nur noch die beiden Impfzentren an der Messe und in Tegel geöffnet - beide im Westen Berlins. Die Impfzentren im Velodrom in Pankow und in der Arena in Treptow-Köpenick wurden im August geschlossen. Die Berliner CDU hatte deshalb zuletzt ein Impfzentrum für den Ostteil Berlins gefordert. Hintergrund ist die wieder steigende Nachfrage nach Corona-Impfungen.