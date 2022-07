Andreas Berlin Donnerstag, 21.07.2022 | 07:54 Uhr

Wo der steigende Bedarf ohne eine Pflicht herkommen wird… naja es ist halt wieder einmal die Vermutung einer Annahme.

Da die Eltern eine Teilnahme am freiwilligen Testen vorab mitteilen mussten, wäre es bestimmt interessant zu wissen wieviele in den Schulen das machten und wieviele in den Kitas.

Gerade in den Kitas würde ich vermuten, das sind nicht wirklich viele.