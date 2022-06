Alba vor drittem Halbfinal-Spiel - Kein Stoppschild in Sicht

Do 02.06.22 | 14:46 Uhr

Bild: IMAGO/camera4+

Vor dem dritten Playoff-Halbfinalspiel ist die Stimmung bei Alba blendend. Der Teamleistung hat aktuell kein Gegner etwas entgegenzusetzen. Thiemann, Anführer der Berliner, warnt dennoch vor der Widerstandskraft heimstarker Ludwigsburger.

Die Spieler des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin sind Profis. Nicht nur auf dem Parkett, sondern natürlich auch in Bezug auf ihre Einstellung. Einen Gegner sollte man niemals unterschätzen, auch wenn man, wie die Albatrosse, in einer Playoff-Serie mit 2:0 führt. Vor dem dritten Halbfinalspiel gegen die Riesen Ludwigsburg (Freitag, 19 Uhr) stellt sich allerdings schon die Frage: Wer soll das Team auf dem Weg ins fünfte Finale nacheinander stoppen?

Topscorer wechseln sich ab

"Wir haben uns einen guten Rhythmus, ein gutes Selbstbewusstsein aufgebaut", sagte Alba-Forward Oscar da Silva am Rande des Trainings zufrieden. "Es ist sehr schön zu sehen, wie wir es hingekriegt haben, zum Ende der Saison den besten Basketball zu spielen." In der Tat versuchen die konkurrierenden Teams der Basketball-Bundesliga (BBL) bereits seit 16 Partien erfolglos, den amtierenden Meister zu schlagen. Seit die Spielzeit in die entscheidende Phase gegangen ist, scheint jeder Akteur in der Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez in Topform. Das Team kommt in den Playoffs auf mehr als 100 Punkte pro Spiel, einsamer Bestwert aller teilnehmenden Mannschaften. Dabei wechseln sich die Topscorer ab. In den bisherigen fünf Playoff-Spielen waren fünf unterschiedliche Spieler Topscorer: Gegen Bamberg waren es Johannes Thiemann, Jaleen Smith und Oscar da Silva, gegen Ludwigsburg im ersten Spiel Maodo Lo, im zweiten Spiel stellte dann Louis Olinde mit 24 Punkten seinen persönlichen Karriere-Bestwert auf.

Ludwigsburgs starke Heimbilanz

"Das zeugt auch von der Qualität der Mannschaft, dass jeder mal ein Spiel für uns gewinnen kann", erläutert da Silva. Mit 4,4 Blocks und 42,8 Rebounds im Schnitt - beides ebenfalls Bestwerte - regiert Alba Berlin überdies die Bretter in den Playoffs. So fällt es derzeit schwer, die Achillesverse der Berliner ausfindig zu machen - was umso mehr deren Halbfinalgegner Ludwigsburg samt Coach John Patrick umtreiben dürfte. "Ich glaube, dass die alles versuchen werden, gerade zu Hause noch mal ein Spiel zu gewinnen vor den heimischen Fans", schätzt Alba-Anführer Thiemann. Tatsächlich drehten die Schwaben vor heimischer Kulisse regelmäßig auf, mit 14:3-Siegen wies Ludwigsburg nach Bonn die zweitbeste Heimbilanz in der BBL-Hauptrunde auf. Erwartet wird eine intensive Verteidigungsarbeit der Riesen, die mit der Rückkehr des zeitweise erkrankten Justin Simon wieder auf den als besten BBL-Verteidiger gekürten Leistungsträger bauen dürfen.

Gonzalez will Druck rausnehmen

Im Vorfeld der zu bestehenden Hürde will Trainer Israel Gonzalez möglichst den Druck rausnehmen: "Ich will nicht, dass die Spieler den Stress spüren müssen, dass sie 3:0 gewinnen müssen", stellt er klar. "Wir wollen das Finale erreichen, das ist unser Ziel. Aber wenn wir jetzt das dritte Spiel verlieren, dann ist das so - wir wollen uns da nicht unter Druck setzen." Sollte es dann doch klappen mit dem 3:0-Durchmarsch und dem Finaleinzug, hätte aber sicherlich auch der Trainer nichts dagegen.

