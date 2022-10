Die Berliner Polizei ordnet das Europa-League-Spiel des 1. FC Union Berlin am Donnerstag (21 Uhr) gegen Malmö FF in eine hohe "Gefährdebewertungsstufe" ein. Es sei nicht auszuschließen, dass Risikofans aus Schweden für die Partie im Stadion An der Alten Försterei anreisen, so die Polizei auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

In welcher Einsatzstärke die Polizei ausrückt, werde erst am Spieltag entschieden. Die Lage werde von der Berliner Landesinformationsstelle für Sporteinsätze fortlaufend bewertet, hieß es. Auch die Kommunikation von Fangruppen werde dabei beachtet.