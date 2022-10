Schafft der 1. FC Union in Malmö die Wende in der Europa League?

Es ist eine richtungsweisende Partie für den 1. FC Union in der Europa League. In Malmö müssen im dritten Gruppenspiel die ersten Punkte her, soll das Weiterkommen nicht in ganz weite Ferne rücken. Hier hören Sie das Spiel live ab 18:45 Uhr.

Der 1. FC Union steht beim schwedischen Rekordmeister Malmö FF unter Druck. Nach zwei 0:1-Niederlagen warten die Berliner noch auf den ersten Punkt in ihrer Premierensaison in der Europa League. Gegner Malmö verlor ebenfalls die ersten beiden Gruppenspiele.

Bauen können die Köpenicker auf Urs Fischer. Der Cheftrainer war am Sonntag positiv auf Corona getestet worden und hatte sich in Isolation begeben. Nach zahlreichen negativen Tests am Mittwoch und einem weiteren am Donnerstag reiste er der Mannschaft nach Schweden nach.

1.025 Fans werden die Eisernen im Eleda Stadion ebenfalls unterstützen - gegen einen Gegner, der große europäische Erfahrung mitbringt. In der vergangenen Saison hatten es die Schweden bis in die Champions League geschafft. Die Vorrunde endete aber ernüchternd: In einer Gruppe mit Juventus Turin, dem FC Chelsea und Zenit St. Petersburg gelang Malmö ein Remis - 1:1 zu Hause gegen St. Petersburg. In den weiteren fünf Partien traf Malmö nicht einmal, kassierte aber 13 Gegentore und schied mit einem Punkt aus.