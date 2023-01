Die Eisbären Berlin haben in der DEL endlich wieder einen Sieg geholt. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gewann der deutsche Meister am Mittwochabend vor heimischem Publikum mit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) gegen die Kölner Haie und sammelte somit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Vor 10.518 Zuschauern gerieten die Eisbären in der Arena am Ostbahnhof bereits im ersten Powerplay der Gäste in Rückstand. Nicholas Bailen traf für die Kölner (4.). Danach wurde das Geschehen auf dem Eis vor allem von Fehlern auf beiden Seiten dominiert, doch den Berlinern gelang es noch vor der ersten Pause in einer eigenen Überzahlsituation durch Jonas Müller auszugleichen (19.).

Im zweiten Drittel erwischten die Hausherren den besseren Start und gingen durch Zach Boychuk in Führung, der zuvor perfekt von Matt White angespielt wurde (22.). Etwa eine Viertelstunde später erhöhte Morgan Ellis im Powerplay auf 3:1 (38.). Im Schlussabschnitt ließen die Berliner dann zahlreiche Kontermöglichkeiten liegen und verpassten die vorzeitige Entscheidung. Stattdessen sorgten die Kölner mit einem späten Anschlusstreffer von Maximilian Kammerer (59.) noch einmal für Spannung in der Schlussphase, der Last-Minute-Ausgleich gelang ihnen aber nicht mehr.