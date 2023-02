Der BFC Dynamo hat in der Fußball-Regionalliga Nordost am Sonntag im heimischen Sportforum in Hohenschönhausen 1:1 (1:0) gegen Lok Leipzig gespielt. Für den SV Babelsberg 03 geht derweil die Talfahrt weiter. Das 1:3 (0:3) im Brandenburger Duell beim FSV Luckenwalde war bereits die dritte Niederlage in Folge für das Team von Trainer Markus Zschiesche.

Der BFC ging im Ost-Klassiker nach einer guten halben Stunde in Führung. Mittelfeldspieler Marvin Kleihs traf per Freistoß aus knapp zwanzig Metern. Lok-Keeper Niclas Müller sah nicht gut aus, denn der Ball schlug - wenn auch sehr präzise - im Torwarteck ein (32.). Es war ein glücklicher Zwischenstand für Dynamo, das Spiel hatten nämlich zuvor die Gäste gemacht und waren unter anderem durch Bogdan Rangelov gleich zweimal gefährlich geworden.

Im Luckenwalder Werner-Seelenbinder-Stadion ging der gastgebende FSV bereits früh in Führung. Till Plumpe traf in der siebten Minute per Kopf zum 1:0. Es war eine verdiente Führung für die Hausherren, die sie kurz vor der Pause ausbauten: Erst erzielte Simon Gollnack das 2:0 (43.), in der Nachspielzeit legte Christian Flath sogar noch das dritte Tor nach. Der 28-Jährige traf per Foulelfmeter, den SVB-Rechtsverteidiger Marcel Rausch verursacht hatte (45.+6).

Nach der Pause steigerten sich die Nulldreier zwar leicht, das Spiel spannend machen konnten sie aber nicht mehr. Emir Can Gencel traf nur noch zum späten 1:3 (85.). Babelsberg rutscht durch die dritte Niederlage in Folge auf Platz elf ab. Luckenwalde hingegen gelingt durch den Erfolg der Sprung auf Rang 14 und damit auf einen sicheren Nicht-Abstiegsplatz.