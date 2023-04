In der Regionalliga Nordost hat Tennis Borussia Berlin die große Überraschung knapp verpasst. Gegen den Favoriten Rot-Weiß Erfurt verloren die Charlottenburger am Freitag im heimischen Mommsenstadion mit 1:2 (1:1). Zur Führung für den Tabellenletzten traf Tim Oschmann (18. Minute), den Ausgleich erzielte Erik Weinhauer (34.). In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Nazzareno Ciccarelli per Elfmeter noch zum Sieg für die Gäste.

In der Tabelle haben die Erfurter damit Energie Cottbus von Platz eins verdrängt. Die Lausitzer haben allerdings ein Spiel weniger absolviert.