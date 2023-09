In der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen gab es am Samstag zwei Partien mit Berliner Beteiligung. Das aufstrebende Viktoria 1889 Berlin aus der Regionalliga Nordost hat seine Begegnung mit dem SV Hensted-Ulzburg aus der Regionalliga Nord mit 4:0 klar für sich entschieden. Der SCF Stern 1900, ebenfalls aus der Regionalliga Nordost, ist hingegen deutlich mit 0:10 gegen den 1. FC Köln aus der Bundesliga untergegangen.

Viktoria empfing Henstedt-Ulzburg im Berliner Stadion Lichterfelde. Lange Zeit schenkten sich die beiden Regionalligisten nichts, erst in der auffällig langen Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten die Hauptstädterinnen ihre spielerischen Vorteile in Tore ummünzen. Aylin Yaren brachte Viktoria in der 4. Minute der Nachspielzeit in Führung, sechs Minuten später erzielte Danya Barsalona das 2:0, mit dem es in die Pause ging. Danach knüpfte Viktoria an die letzten Minuten an und machte mit dem 3:0 wie 4:0 alles klar. Erneut erzielten Barsalona (55.) und Yaran (58.) die Tore.

Mit dem 4:0-Heimsieg zieht Viktoria Berlin verdientermaßen in die nächste Runde des DFB-Pokals ein.