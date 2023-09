Union Berlin, das ist Understatement und Bescheidenheit. Ausgerechnet zum Debüt in der Königsklasse tritt der Verein bei Real Madrid an, wo es um Inszenierung und Übersteigerung geht. Warum das weiße Ballett der größte Klub der Welt ist. Von Shea Westhoff

Festgesetzt haben sich diese Eindrücke aus den TV-Übertragungen zum Ende der 1990er Jahre. Aber ebenso gut könnten diese Eindrücke von einer Kindheit in den 70ern stammen oder auch, sagen wir, dem Jahr 2023, wenn nämlich Union Berlin in seiner Champions-League-Premiere auf Real Madrid trifft. Die Aura des Klubs ist unveränderlich. Deswegen vermittelt er seit Generationen ein ähnliches Gefühl.

Ganz unsortiert, das sind die ältesten Erinnerungen, die ich, Autor des Textes, von diesem irgendwie entrückten Verein Real Madrid habe: ölige, zurückgegelte Haare, melancholische Blicke, schöne Namen, ein aus den Fernsehlautsprechern dröhnendes Pfeifkonzert der Real-Fans bei gegnerischem Ballbesitz, lange wachbleiben dürfen, Herzklopfen. Und das Wissen, dass es gegen diese Mannschaft in Weiß eigentlich nichts zu holen geben kann.

Geht es gegen Real Madrid, ist der Spieltermin Fixpunkt des gegnerischen Saisonkalenders. Weil Real Madrid das Nonplusultra des Fußballsports ist. Es gibt Spitzenklubs, und es gibt Real Madrid. Ein Mythos in Weiß.

Eine Mannschaft, die immer gewinnen will und gewinnen muss. Klingt ein wenig nach Bayern München. Nun ja. Wenn man in München unzufrieden ist mit der abgelaufenen Saison, dann kauft man Harry Kane. Wenn sie aber in Madrid hadern, wie 2009 nach der Vizemeisterschaft, dann holen sie Cristiano Ronaldo und Benzema. Und Kakà. Und Xabi Alonso. Innerhalb weniger Wochen. Und dann wird gefälligst gezaubert.

Dass Real Madrid zum Großteil aus Show besteht, liegt auch am Naturell des Fan-Anhangs. Für diesen ist das Beste nicht einmal gerade gut genug, sondern das Beste soll bitte auch schön sein.

Wenn Fußball der Inhalt ist, so ist Real Madrid seine Form. Nirgends kann die Schönheit dieses Sports so umfänglich ausgelotet werden wie bei den Königlichen. Deswegen strebten die größten Genies des Fußballs immer schon zu Real. Um es deutlich zu sagen: Einen formvollendeten Rotwein bekommst du eben nicht, wenn du ihn im Planschbecken reifen lässt. Inhalt und Form. Das wussten auch die Sommeliers Puskas und Di Stefano und Netzer und Zidane und Figo und Ronaldo und manche Virtuosen mehr. Real Madrid war ihre Bestimmung.