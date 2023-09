In der Fußball-Regionalliga Nordost konnten zwei Berliner Teams am Samstagnachmittag auswärts punkten. Der BFC Dynamo holte beim 1:1 (0:0) bei Lok Leipzig einen Punkt. Viktoria Berlin setzte sich knapp mit 2:1 (1:1) beim FC Carl Zeiss Jena durch.

Der BFC Dynamo startete in Leipzig vor rund 3.800 Zuschauern gut in die Partie. Amar Suljic scheiterte in der Anfangsphase mit seinem Kopfball an der Latte (8.). Beide Teams hatten gute Gelegenheiten, ein Tor zu erzielen, die erste Halbzeit endete aber mit 0:0.

Auch nach der Pause drückten die Gäste auf den ersten Treffer. Aus einer Leipziger Ecke entwickelte sich dann ein Konter für den BFC, den Vasileios Dedidis ins leere Tor zur Führung vollendete (69.). Suljic hatte wenig später die Chance zum 2:0, die Leipzigs Keeper Isa Dogan aber verhinderte. Stattdessen brachte Luca Sirch die Gäste zurück ins Spiel. Der Verteidiger rannte aufs Tor zu und schloss sehenswert aus 20 Metern zum 1:1-Ausgleich ab (82.). In der hitzigen Nachspielzeit sah Berlins Mc Moordy King Hüther noch die Rote Karte, es blieb aber beim Unentschieden.

"Am Ende musst du froh sein, dass du nicht das 2:1 kriegst", bilanzierte BFC-Trainer Dirk Kunert nach dem Spiel dem MDR. "Ich bin eher enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben."