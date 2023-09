Rückraumspieler Fabian Wiede vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin hat sich schwer verletzt. Der Linkshänder zog sich beim Sieg bei der HBW Balingen-Weilstetten am Freitagabend einen knöchernen Ausriss sowie eine Fraktur am rechten Sprunggelenk zu. Das teilte der Klub am Sonntag mit. Man rechne mit einem "langfristigen Ausfall".

So gerät für den 29 Jahre alten deutschen Nationalspieler auch die Heim-Europameisterschaft in Gefahr. Das Turnier beginnt in rund dreieinhalb Monaten am 10. Januar.