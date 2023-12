Das englische Auktionshaus Sotheby's hatte sechs von Messi während der Weltmeisterschaft in Katar getragene Leibchen angeboten. Am Ende kam eine Gesamtsumme von 7,1 Millionen Euro zusammen.

rbb|24: Hardy Grüne, als Fußball-Historiker befassen Sie sich mit wirklich allen Facetten dieses Sports - also auch mit Devotionalien. Mal angenommen ich bräuchte noch ein Geschenk für einen Fußball-Fan, was ist gerade besonders angesagt?

Apropos Tradition. Sie befassen sich auch mit den Wappen von Fußballvereinen. Die verändern sich gern mal. Manchmal, wie im Fall des BFC Dynamo, geht es dann aber auch wieder zurück zu alten Entwürfen. Haben Sie ein Lieblingswappen in Berlin und Brandenburg?

Lustig fand ich immer die Hertha mit ihrer Fahne. Zwischen 1999 und 2012 gab es ein Wappen mit einem Kreis drum, darunter stand dann "Berlin". Obwohl das ja schon im "B" von "BSC" drin steckt, was auf der Fahne zu lesen war. Aber Berlin ist in der Hinsicht ohnehin ganz spannend, weil es eine unglaubliche Häufung an Fahnen-Wappen gibt. Blau-Weiß, die alte Viktoria, Kickers 1900. Da gibt es sehr, sehr viele und das ist ein Indiz dafür, dass der Fußball sehr alt ist. Die ersten Wappen waren noch mit Militär und studentischen Verbindungen in Zusammenhang zu setzen.

Und in Brandenburg?

Stahl Brandenburg. Auf der einen Seite ist das Ding potthässlich. Auf der anderen Seite natürlich unglaublich charismatisch. Das ist schon eine schöne Gratwanderung, die sie da hinkriegen.