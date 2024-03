Wenn Marcus Schultz über die Lage bei seinem geliebten 1. FC Nürnberg vor dem Duell am Samstag (20:30 Uhr) im Berliner Olympiastadion spricht, dann könnte die Beschreibung so manchem Hertha-Fan vertraut vorkommen. "Es gibt immer wieder Phasen in der Saison, in denen man denkt, vielleicht könnte man doch noch mal ein Stück weiter oben in der Tabelle anklopfen", sagt der Podcaster im Gespräch mit rbb|24. Aber: "Dann kriegt man wieder auf die Nase und ist wieder ein bisschen geerdeter." Das fasst die knapp 124 Jahre lange Geschichte des 1. FC Nürnbergs trefflich zusammen. Im Auf-die-Nase-kriegen macht den Clubberern so schnell keiner was vor.

Der fränkische Altmeister haust auch wegen seiner Wankelmütigkeit im Niemandsland der Tabelle, einen Punkt hinter der neuntplatzierten Hertha. Tatsächlich gelang es beiden Vereinen in dieser Spielzeit nicht, auch nur einmal ins vordere Tabellendrittel, mindestens den sechsten Platz also, vorzustoßen. "Solange wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist das alles schon so weit in Ordnung", zeigt sich Schultz trotzdem zufrieden. Letzte Saison lief es schlechter.