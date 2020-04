Auch in Zeiten der Corona-Krise laden die Bundesligisten zu Medienrunden ein. Für den 1. FC Union stand Trainer Urs Fischer via Skype Journalisten Rede und Antwort. Er sprach über den Neustart ins Training, Geisterspiele - und Kommunikationswege.

eine Reise nach Hause in die Schweiz.

Allein mit der Reise hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich war mit dem Auto unterwegs und hatte die entsprechenden Papiere mit und daher keine Probleme an der Grenze. In der Schweiz habe ich mich genauso verhalten wie hier in Deutschland. Du hast Anweisungen der Behörden, an die du dich halten musst - und die du versuchst, nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Ich war vor allem zu Hause. Wenn es mal rausging, dann war es für einen Spaziergang mit meiner Frau oder mal für einen Einkauf. Und auch da natürlich mit gebotenem Abstand. Eigentlich, wie sich eben auch alle anderen Leute in der Krise bewegen. Es galt ja auch in der Schweiz, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

die Vorbereitung auf die wahrscheinliche Wiederaufnahme des Ligabetriebes.

Wir bereiten uns auf das Spiel vor, was dann kommen mag. Ob nun Bayern München und Hertha, die Spiele, die vor der Zwangspause anstanden oder Paderborn und Hoffenheim, die am ersten und zweiten Mai-Wochenende terminiert sind. Ich denke, dass die Vereine rechtzeitig informiert werden, gegen wen es wann zu spielen gilt und wir genügend Zeit haben, uns entsprechend darauf vorzubereiten.

Unzufriedenheit mit dem Fitnesszustand.

Da wir nicht wissen, wann der Tag X kommt, wann es wieder losgeht, macht es alles ein bisschen schwieriger. Wir hatten drei Wochen Pause, wir haben Anfang der Woche die Jungs getestet, um ihren aktuellen Leistungsstand zu sehen. Die Jungs haben schon einiges verloren, womit wir nicht so sehr gerechnet haben. Jetzt gilt es, das alles wieder aufzubauen - auch in physischer Hinsicht. Dass wir die Jungs wieder dahin bekommen, wo sie waren, als wie aufgehört haben. Ein paar Spieler sind angeschlagen, aber nichts Gravierendes. Akaki Gogia ist immer noch im Aufbau, Yunus Malli ist ja in Quarantäne für mindestens 14 Tage.